Autor de Duas Caras desmente ter sido demitido da Globo

Como costuma fazer em seu blog, hospedado no BlogLog, Aguinaldo Silva, autor da novela Duas Caras, da Globo, fez alguns esclarecimentos sobre seu recente afastamento da trama. Contrariando as más línguas, o novelista diz que não foi demitido da Globo, conforme foi especulado. Explica que apenas pediu férias - deixando a novela nas mãos de seus autores auxiliares por uns dias - e se refugiou em um lugar, que ele mostra a foto, publicada aqui, em OFuxico. Porém, ele não revela o destino.

Confira o que ele diz:

"A essa altura todos vocês devem ter lido em algum lugar que tirei férias de Duas Caras. E também leram nas habituais colunas de baixarias que a TV Globo me deu um pontapé no traseiro.

Quanto à segunda história, não acreditem. Tenho com a TV Globo laços muito mais profundos do que certas pessoas da baixa mídia imaginam: são 38 anos de parceria e muitos sucessos. Mas tenho certeza que não é por isso que "a idéia de me demitir!" não passou pela cabeça dos dirigentes da emissora. Pois eu pedi férias, apresentei minhas razões e eles, como pessoas generosas que são, entenderam o quanto elas eram fortes e aceitaram o meu pedido.

Simples assim.

Portanto, estou de férias... (...)

Saio de férias deixando pra DUAS CARAS uma vantagem absurda de capítulos. Até o dia 26 de dezembro, quando Bárbara, por ordem de Ferraço, joga Maria Paula num valão completamente drogada (e ela vai ser encontrada por Juvenal Antena!), vocês não terão outra saída senão acompanhar os meus escritos.

A partir do dia 27/12 a novela será conduzida por mãos mais talentosas que as da minha modesta pessoa, todas da minha equipe de colaboradores: Maria Elisa Berredo vai coordenar os trabalhos junto com Nelson Nadotti, que fará as escaletas. Filipe Miguez, Gloria Barreto, Sérgio Goldenberg e Izabel de Oliveira, além dos dois já citados, escreverão as cenas."

Ainda em seu relato, Aguinaldo diz que continuará fazendo a revisão e o texto final dos capítulos.

"Ou seja: mesmo de férias continuarei a garimpar pepitas de ouro... Até voltar ao meu bunker aqui no Rio e então retomar os serviços, pois essa foi a condição imposta pela TV Globo pra me conceder esse período al maré com tudo incluído."