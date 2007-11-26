Chitãozinho e Xororó lançam CD e DVD para convidados

Para os amantes de música sertaneja, uma novidade! Chitãozinho e Xororó lançam seu CD e DVD Grandes Clássicos Sertanejos, nesta segunda-feira (26), em São Paulo.
O evento será exclusivo para convidados, que vão saber da dupla sertaneja mais detalhes deste novo trabalho. Depois do bate-papo, os convidados poderão ouvi-los cantar, pela primeira vez, cerca de 10 músicas, entre elas a canção Por que Brigamos, que já tem sido tocada nas rádios de todo o Brasil.
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Eventos climáticos
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Prejuízo
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