Danielle Winits e Cássio Reis fazem chá-de-bebê beneficente no Rio

Ao lado do marido, Cássio Reis, 30 anos, a atriz Danielle Winits, 33, promoveu um chá-de-bebê beneficente neste domingo, 25, na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, no Educandário Romão Duarte, Rio de Janeiro.

De microshorts e com o barrigão de grávida à mostra, a atriz fez a alegria de crianças ao entregar os presentes.A festa teve direito ainda a doces e um bolo decorado com um bebê.

O casal levou doações de amigos que não puderam comparecer às crianças atendidas no hospital.