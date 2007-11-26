Dourados tem o menor índice de dengue em MS

Dourados é o município de Mato Grosso Sul com menor risco de uma epidemia de dengue no próximo verão. A avaliação é do Ministério da Saúde, que na sexta-feira divulgou o resultado do Liraa (Levantamento do Índice Rápido de Infestação por Aedes aegypti) 2007.

De acordo com o levantamento, o índice de infestação predial do mosquito transmissor da dengue em Dourados é de 0,3%, sendo enquadrado entre as cidades do país que apresentaram índice de infestação "satisfatório". Além de Dourados, Campo Grande e Ponta Porã foram os outros dois municípios com índice "satisfatório".

Conforme o Ministério da Saúde, o índice de infestação predial do mosquito da dengue na capital foi de 0,5%. Já Ponta Porã apresentou um índice de 0,4%. Para se enquadrado entre as cidades que obtiveram resultado "satisfatório", o município tem que apresentar um índice de infestação predial inferior a 1%.

Dos quatro municípios do Estado, Corumbá foi o único que foi enquadrado entre os municípios em situação de "alerta". O município teve um índice de infestação predial de 1,4%.

Conforme a bióloga do CCZ (Centro de Controle de Zooneses) de Dourados, Magda Fernandes, apesar de apresentar o menor índice de infestação do Estado, Dourados não vai "relaxar" nas ações de combate à doença, já que dezembro e janeiro são meses em que normalmente são registrados o maior número de casos da doença. "O levantamento mostra que as ações estão dando resultados. Entretanto, o trabalho vai continuar porque ainda há risco de uma nova epidemia de dengue no próximo verão", disse.

DIA D

No sábado, o Comitê Municipal da Dengue e as entidades envolvidas no "Plano de Contingência 2007" realizaram em Dourados o dia "D" de combate à dengue, que aconteceu simultaneamente em todo o país.

As atividades foram concentradas na área central de Dourados. Agentes de saúde e os voluntários ligados aos órgãos de saúde, empresas e entidades não-governamentais promoveram durante toda a manhã ações educativas no centro da cidade.

Os voluntários realizaram visitas aos imóveis comerciais e residenciais localizados na avenida Marcelino Pires, Joaquim Teixeira Alves e Weimar Gonçalves Torres e fizeram a entrega de folhetos educativos, com explicações sobre as maneiras de se evitar o aparecimento de focos do mosquito da dengue.