Jeito Moleque grava na Amazônia

O grupo Jeito Moleque dando continuidade ao que projeto de preservação ambiental, que iniciou em 2006, decidiu gravar seu segundo DVD na Amazônia, às margens do Rio Negro.

No dia 7 de dezembro, Bruno, Felipe, Rafa, Carlinhos e Alemão, desembarcam na praia do Hotel Tropical, em Manaus, com uma equipe de mais de 100 profissionais, para dar início ao projeto do DVD.

Todo material de divulgação do DVD será de papel reciclado, e a estrutura de palco será confeccionada com madeira proveniente de florestas de manejo sustentável, ou seja, madeira que não afeta o meio ambiente.