Mulher de Kaká está grávida de quatro meses

O meia brasileiro Kaká, do Milan e da Seleção Brasileira, será pai. Caroline Celico, com quem o jogador está casado desde dezembro de 2005, está grávida de quatro meses, segundo confirmou familiares do casal.

A informação de que Kaká seria pai foi negada duas vezes nos últimos meses pelo jogador, que não queria uma superexposição do assunto. No entanto, agora o meia está mais confiante para fazer a confirmação.

O casal, que freqüenta a mesma igreja evangélica, se conheceu na adolescência e, em 2002, iniciou o namoro. Na época, o jogador já era a estrela do time do São Paulo e Caroline tinha apenas 15 anos.

Mesmo com a transferência de Kaká para o Milan, da Itália, no ano seguinte, o namoro continuou firme. Caroline ainda estudava no Brasil e os encontros passaram a ser esporádicos.

O namoro à distância teve fim no dia 23 de dezembro de 2005, quando foi realizado o casamento na Igreja Renascer, em São Paulo. A cerimônia para 600 convidados teve presenças ilustres, como a do atacante Ronaldo.

Desde o casamento, Caroline mudou-se para Milão, onde deu prosseguimento aos estudos. Já Kaká firmou-se no time do Milan e na Seleção Brasileira.