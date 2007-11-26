Síndrome das pernas inquietas - sinal de prejuízos na qualidade do sono

A síndrome das pernas inquietas é um distúrbio do sono caracterizado pela presença de sensações esquisitas nos membros inferiores, as quais conduzem a uma irresistível vontade de movimentá-los constantemente. Tais movimentos ocorrem freqüentemente durante a noite, fato que leva a despertares, com subseqüente diminuição na duração do sono.

Pesquisadores norte americanos da University of Pennsylvania, publicaram um estudo na revista médica Journal of the American Geriatrics Society, onde analisaram o impacto da síndrome das pernas inquietas sobre a qualidade de vida de indivíduos idosos. Foram incluídos na pesquisa 39 indivíduos, com idade superior a 65 anos, todos com diagnóstico firmado da enfermidade e com sintomas pelo menos três vezes por semana.

Os resultados divulgados demonstraram que a síndrome das pernas inquietas se associa diretamente a uma pior qualidade do sono, menor duração do descanso noturno, bem como com sonolência no dia seguinte. Os idosos, com sintomas graves, apresentam chance de uso de medicação 5,3 vezes superior à observada naqueles com doença leve.

Os autores concluem que a síndrome das pernas inquietas afeta não apenas o sono dos idosos, mas também cursa com impacto negativo na sua qualidade de vida. A doença merece, portanto, ser adequadamente investigada e tratada.