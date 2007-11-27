Anastácio realizará neste sábado programação contra Dengue

Por causa das fortes chuvas em Anastácio no sábado passado, a Secretaria Municipal de Saúde adiou para o próximo sábado (01/12) toda a programação do Dia D contra a Dengue. Além da distribuição de panfletos e adesivagem, será realizado um passeio ciclístico pela área central e bairros. As atividades visam a mobilização da população na luta contra o mosquito Aedes Aegypti. " Estamos trabalhando na conscientização de toda a comunidade para atuar no combate a Dengue", frisou o secretário.

O passeio será no período da manhã, a partir das 8h, com largada na Praça Garibaldi Medeiros. Uma adesivagem está sendo feita nos veículos da cidade desde a sexta-feira passada. Os participantes do passeio concorrerão a prêmios.