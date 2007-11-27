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Caso dengue: internautas não estão satisfeitos com os serviços da prefeitura

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 27/11/2007 às 15:00

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Durante um mês o site www.opantaneiro.com.br realizou enquete sobre o caso dengue: "Os serviços de prevenção da Dengue por parte da Prefeitura de Aquidauana são satisfatórios para combater a doença no município?".


224 internautas deram sua opinião, sendo que 193, totalizando 86,16% dos votantes disseram que os recursos não são suficientes e 13,84%, 31 votantes, afirmam que a Prefeitura faz a sua parte.


O governador André Puccinelli (PMDB), no dia 12 do corrente mês, falou sobre o caso dengue alegando que a responsabilidade no combate à dengue em Mato Grosso do Sul é dos prefeitos, e que mesmo assim o governo dá uma ajuda "e mesmo não sendo responsabilidade do governo, estamos dando uma ajudinha", esclareceu André.


O governador sustentou que os ovos do mosquito Aedes aegypti - transmissor da dengue - podem sobreviver meses sem água, eclodindo no instante em que o líquido voltar a se acumular. "Não dá para ficar sem chover por 16 meses", argumentou o governador.


Entre 2006 e 2007, Mato Grosso do Sul foi a unidade da Federação a registrar o maior número de casos de dengue, com mais de 75 mil casos notificados.


Sendo assim é válido lembrar que já teve início o período de chuvas, portanto previna-se:


Evite água parada em pneus, garrafas, sacos plásticos, em vasos de plantas.


Em caso de suspeita de dengue procure o Posto de Saúde mais próximo de sua casa.


Não tome qualquer medicamento, consulte um médico!

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