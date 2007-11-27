Cuide da postura e alivie dores no corpo

Lembra aquela dorzinha nas costas que lhe perturba há tempos? Ou então aquele incômodo no ombro e no pescoço que lhe atormenta dias a fio? Você já parou para pensar que o modo como você senta, deita e pára em pé podem ser os grandes vilões dessa dor que não tem fim?

"As posturas do dia-a-dia, normalmente, são repetitivas e se realizadas de forma inadequada podem levar ao aparecimento de dores e desconfortos físicos devido à sobrecarga muscular", explica a fisioterapeuta Amélia Pasqual Marques, professora da Universidade de São Paulo (USP) e membro da diretoria do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

Quem senta errado, com pernas cruzadas e com as costas curvadas, por exemplo, corre sérios riscos de sentir dores na coluna. "Essa pessoa que senta errado está sobrecarregando os discos intra-vertebrais da coluna. Com o tempo, esse disco vai perdendo sua forma original, ele vai se deformando", explica o ortopedista Lafayette Lage, especialista em quadril e medicina esportiva.

Para quem trabalha durante todo o dia na posição sentada, alguns cuidados podem ajudar na correção postural, diminuindo dores e possíveis lesões na coluna. Segundo Lage, esse profissional deve fortalecer os músculos do chamado colete natural. "A pessoa tem que fortalecer o abdome, os músculos pára-vertebrais, que seriam os músculos das costas, e os glúteos", ensina. Com a musculatura fortalecida, os músculos dessa região ficam 'preparados' para absorver o peso do tronco e da cabeça. "Assim, o peso não sobrecarrega os discos. Esses músculos agem como verdadeiros amortecedores da coluna", conta.

Mas não é somente sentado que se corre o risco de estar com a postura errada. "Em pé, é importante que a pessoa divida o peso entre as duas pernas, evitando o apoio prolongado em uma delas. Ela deve ainda executar pequenas modificações na postura", explica Amélia. A fisioterapeuta lembra ainda que quando deitado, o ideal é que se assuma uma postura com a cabeça apoiada em um travesseiro que mantenha seu pescoço reto.

Lage reforça que grande parte das dores na fase adulta poderia ser evitada com uma boa postura desde crianças. "É muito importante corrigir casos em que a criança se apóia em uma só perna quando em pé, ou mesmo quando brinca sentada no chão sobre as pernas dobradas", explica. O especialista afirma que a má postura na fase de crescimento, que vai do nascimento aos 20 anos, chega a 'torcer os ossos', levando a um encaixe assimétrico nas pontas dos ossos e sobrecarregando as cartilagens. "Depois de anos cultivando hábitos nocivos ao deitar, sentar, parar ou andar, ossos e cartilagens sofrem um desgaste maior e localizado, sendo comum a pessoa começar a sentir dores agudas, como se fossem 'pontadas' ou 'choques elétricos' nas pernas, costas, ombros ou pescoço", conta Lage.

Se você sente dores freqüentes nas costas, ombros e pescoço, o ideal é que um especialista seja procurado para avaliar o caso. No entanto, vale guardar uma dica da fisioterapeuta Amélia Pasqual Marques. "A postura correta gera menos cansaço, ou seja, o cansaço excessivo é indicador de sobrecarga ou inadequação na postura", finaliza.