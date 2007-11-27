Deborah Secco ganha festa de aniversário surpresa

Deborah Secco completou 28 anos nesta segunda-feira e ganhou do namorado, o jogador de futebol Roger Flores, uma festa surpresa em seu apartamento no Recreio dos Bandeirantes, Rio.

A atriz foi surpreendida por amigos e parentes ao chegar ao local por volta das 21h. Estavam presentes as atrizes Fernanda Paes Leme e Amandha Lee, entre outros.

Após o tradicional Parabéns Pra Você em coro, os convidados se deliciaram com pizzas preparadas na hora.

Deborah e Flores namoram desde o início deste ano. Os dois se aproximaram assim que terminaram seus relacionamentos antigos. Ela namorava o Falcão do Rappa e ele é ex de Adriane Galisteu.