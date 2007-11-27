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Droga contra glaucoma é usada para aumentar cílios

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 27/11/2007 às 11:41

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As autoridades médicas britânicas estão preocupadas com o aumento do uso de um remédio para glaucoma, supostamente por mulheres em busca de um de seus possíveis efeitos colaterais: o crescimento dos cílios.


Segundo reportagem publicada pelo diário britânico The Times, no ano passado houve um aumento de 40% no número de receitas médicas da droga Lumigan em relação ao ano anterior.


O remédio é indicado para o tratamento de glaucoma, uma doença caracterizada pelo aumento da pressão intra-ocula e que pode causar cegueira.


O jornal observa que o uso da droga como cosmético já foi aprovado nos Estados Unidos pela FDA (agência governamental que dá aprovação a remédios e alimentos) e que ela é vendida em consultórios médicos e spas para ser aplicada sobre os cílios como um rímel.


O Times relata ainda que a popularidade do remédio já teria levado a uma corrida entre as indústrias farmacêuticas pelo desenvolvimento de tratamentos cosméticos usando o seu ingrediente, bimatoprost.


Porém a MHRA, a agência britânica de controle de medicamentos, adverte que o crescimento e escurecimento dos cílios é efeito de uma propriedade do medicamento que pode levar também ao escurecimento da pele ao redor dos olhos e da íris.


"O Lumigan é um remédio de venda sob receita médica e não deveria ser usado por razões cosméticas. Ele deveria somente ser receitado após uma consulta privada com um médico", afirma um porta-voz da MHRA.


Segundo a agência, o crescimento dos cílios é um efeito colateral conhecido do medicamento, expresso em sua bula. "As mulheres não deveriam usá-lo para alongar seus cílios, porque o Lumigan é um medicamento potente que deveria somente ser usado por quem sofre de glaucoma".


O Times observa que o Lumigan é fabricado pela farmacêutica californiana Allergan, a mesma que produz o Botox, usado para eliminar rugas.

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