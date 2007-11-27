Dupla Sandy e Júnior define data de último show

A dupla Sandy e Júnior definiu a data que marca o último show da turnê de despedida dos irmãos, que cantam juntos desde a infância. Ambos devem seguir carreira independente.
O último show ocorre no dia 18 de dezembro, no Credicard Hall, em São Paulo, com censura de 14 anos. A agenda e comentários sobre apresentações da turnê de despedida da dupla estão no site deles.
Além da última apresentação como dupla, os dois gravam amanhã o "Estação Globo", parte da programação de fim de ano da emissora carioca.
A assessoria da dupla também informou a última aparição ao vivo dos cantores como dupla, no dia 16 de dezembro, no "Domingão do Faustão", transmitido nas tardes de domingo pela TV Globo.
Sandy Leah Lima e Durval de Lima Junior são filhos de Noely e do cantor sertanejo Xororó. O primeiro trabalho da dupla foi "Aniversário do Tatu" (1990).
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