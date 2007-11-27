Hebe Camargo curte festança em homenagem à Ivete Sangalo

Na noite da última segunda-feira (26), João Dória Jr ofereceu um jantar em homenagem para cantora Ivete Sangalo, em sua residência, em São Paulo. A baiana compareceu ao encontro ao lado de seu atual namorado, o modelo sérvio Andrija Bikic.

Na ocasião, ainda ocorreu à festa de lançamento do projeto Natal do Bem, evento para ajudar entidades beneficentes.

Hebe Camargo, grande amiga de Ivete, também compareceu na festança e posou para fotos ao lado da cantora e de seu novo amor.