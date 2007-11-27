Ministério Público Federal investiga programa de Jô Soares

O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro informou nesta segunda-feira que investiga o "Programa do Jô", exibido depois do "Jornal da Globo" pela TV Globo, por suposta manifestação de preconceito.
Segundo a procuradoria, houve denúncias sobre uma entrevista que abordava a questão de mulheres e a cirurgia no clitóris em um país da África e que comentários do apresentador podem ter manifestado preconceito em relação a hábitos e costumes culturais daquele continente.
As entidades que levaram a denúncia ao MPF acusam o programa de desrespeito a comunidades negras.
A representação está sob os cuidados da procuradora dos direitos do cidadão Márcia Morgado.
O programa foi ao ar no dia 18 de junho de 2007, e trecho da entrevista está no YouTube.
No programa, Jô Soares e o entrevistado Ruy Morais falam sobre costumes de algumas tribos de Angola, com o auxílio de fotos. Eles também comentam sobre penteados tradicionais e vida sexual e compararam alguns com a vagina. O apresentador tece comentários sobre a aparência das mulheres retratadas nas fotos.
A procuradoria não informou qual trecho da entrevista especificamente os denunciantes tomaram como ofensivo.
A assessoria de imprensa do programa informou que não recebeu nenhuma notificação sobre o procedimento do MPF.
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