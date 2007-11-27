Saiba o que vai acontecer nas novelas desta terça

A programação está sujeita a alteração devido à edição dos capítulos e é de responsabilidade das emissoras

Malhação (Globo, 17h)

Leonardo se oferece para participar da banda de Antonieta. Conceição agradece Béatrice por liberar a cozinha. Isidoro e Montanhas montam as urnas para a eleição do grêmio. Antonieta diz a Leonardo que ela não poderá participar da banda, pois não tem estilo. Pedro é ovacionado em sua aula, versando sobre uma 'patricinha'. Débora se sente ofendida e inicia uma confusão. Fortinho se oferece para emprestar algumas roupas para Leonardo. Antonieta acaba cedendo. Béatrice suspende o evento. Adriano lamenta que os alunos não consigam respeitar as diferenças. Domingas e Angelina desconfiam de que Andréas tenha usado a mesma fantasia que Gustavo. Chiara recebe uma mensagem de Calisto e se assusta. Béatrice pede a ajuda de Adriano para escolher uma roupa para usar com Félix em um evento. Adriano dá a entender que gostaria de sair com Béatrice. Angelina chama Gustavo para conversar.

Desejo Proibido (Globo, 18h)

Henrique se revolta ao saber que Laura está trancada no quarto. Henrique consegue abrir a porta, mas Laura diz que só sai junto com a mãe. Galileu garante a Belinda que não tocou bem na praça por causa da pressão. Henrique comenta com a avó que Laura e Ana estão presas em casa. Inácio pede ajuda de Cândida. Trajano diz que, se Chico não soltar as duas, terá que prendê-lo e Viriato prefere não interferir. Chico concorda em tirar Ana do quarto, mas avisa que ela está proibida de sair da fazenda. Cândida abre a porta e avisa Ana que ela deve cumprir o combinado. Ana escreve um bilhete para Escobar. Miguel promete a Escobar cuidar do ferimento de Ana. Galileu diz a Diogo que ele precisa arranjar um emprego. Diogo diz que quer ganhar muito dinheiro com algum empreendimento. Florinda sofre por não conseguir costurar a camisa. Magnólia encontra uma foto de Cândida jovem entre os objetos de Viriato. Ele mente que é uma prima que morreu cedo. Ana mostra para Miguel o machucado quase cicatrizado. Ela pede que Miguel cuide de Laura se algo lhe acontecer, a afastando de Henrique e Cândida. Miguel hesita, mas concorda em levar uma carta para Escobar. Henrique pede desculpas a Laura pela sua atitude na gruta. Ana diz que Miguel ama Laura, mas respeita o compromisso que ela tem com Henrique. Laura garante que Miguel não gosta dela.



Sete Pecados (Globo, 19h)

Nino não aceita o pedido de desculpas de Beatriz e os dois discutem. Palma, Dante e Miriam interferem e Nino e Beatriz fazem as pazes. Clarice diz a Flávio que não sabe sobre o que Pedro estava falando, mas o chef dá a entender exatamente o contrário. Minerva expulsa Perseu de casa e Ulisses o aconselha a dormir no quartinho de Anselmo. Clarice desconfia de que Pedro tenha feito um novo plano com Beatriz, e Flávio teme que ele seja o principal suspeito do assassinato. Ulisses aconselha Leonardo e Irene a se afastarem por um tempo. Elias revela a Fátima que Adalgisa é mãe de Dilma. Vicente convida Beatriz para ajudar a pintar a escola. Dante se oferece para ir também. Simone avisa Vicente que Benta foi chamada para comparecer no juizado. Adalgisa diz a Fátima que só irá se divorciar de Elias se ele permitir que Dilma saiba a verdade sobre ela. Xongas empresta um vale para Beatriz comer no restaurante a quilo. Gabriel diz a Custódia que se ela cumprir sua missão poderá deixar sua condição de anjo e ficar com Adriano para sempre. Romeu quer que Juju vá ao médico verificar suas tonturas. Eudóxia sugere a Clarice que ela sirva de isca para descobrir as intenções de Pedro. Adriano recebe um telefonema de Joílson avisando que Juju foi seqüestrada.

Duas Caras (Globo, 21h)

Dorgival segue Alzira, que entra na van de Jojô. Célia e Clarissa arrumam a casa nova. Bárbara reclama por Heraldo chegar tarde. Benoliel fica arrasado quando Bárbara é ríspida com Heraldo, porque ele não trabalha nem estuda. Fernanda sai atrás de Benoliel, que vai embora correndo. Maria Paula, Renato e Claudius embarcam para o Rio de Janeiro. Sílvia diz a Ferraço que aceita a sua proposta de casamento. Ferraço promete manter em segredo até o dia da festa de sua empresa. Zé se irrita ao ouvir seu samba no rádio. Jojô garante a Juvenal que Alzira vai arrasar, mas que ele deverá ver o show pela fresta da porta do escritório. Alzira dança no palco. Juvenal se encanta. Dorgival entra, leva um choque, e se aproxima do palco. Juvenal percebe que ele pode ser perigoso e o tira do estabelecimento. Jojô avisa Alzira que está tudo bem e ela passa mal. Zé adormece com o cigarro aceso em cima de uma pilha de lixo. Bruceli avisa que a lixeira da Portelinha está pegando fogo. Marcha Lenta reconhece Zé caído. Ezequiel livra o irmão da fúria da multidão. Débora dança. Alzira decide que vai voltar para casa. Juvenal dá dinheiro para Dorgival passar uns dias fora. O policial avisa Barreto que a moto de Evilásio está cheia de irregularidades. Juvenal promete a Dorgival que vai cuidar de Alzira.

Amor e Intrigas (Record, 20h30)

Dorotéia diz ter uma idéia para acabar com Alice e revela tratar-se de um assalto. Alexandra fica curiosa, mas Dorotéia fala que precisa amadurecer o plano. Pedro fica incomodado ao ouvir Alice falar de Felipe. Mário e Daniel conversam e andam de bicicleta na Lagoa. Janaína diz para Alice que Pedro gosta dela e ela fica surpresa. Débora avisa para Petrônio que Daniel irá para Mauá e ele não gosta. Celeste fica preocupada com 'Kiko' e Anselmo diz que ela está o protege demais. Silvia pede para Bruno lhe arrumar um emprego e ele a ironiza. Dora e Giuseppe vão para o Rio de Janeiro e dizem que Bruno irá ficar feliz com a chegada deles. Alice e Felipe conversam sobre Alexandra e Dorotéia. Eles encontram Leonardo e Alice hesita em falar com ele. Sérgio fica desconfiado de 'Francisco'. Petrônio liga para Celeste e mente para ela, dizendo que arrumou um trabalho. Bruno se surpreende ao atender a campainha e se deparar com seus pais. Ele sai do apartamento e manda Dora e Giuseppe irem para um hotel, com medo de que Silvia os veja. Daniel chega na pousada de Débora e conhece 'Francisco'. Os dois conversam. Bruno trata Dora e Giuseppe com desprezo. João pensa em Christina e sente-se culpado por causa de Marcos. Petrônio está pronto para voltar ao Rio, se despede de todos e Débora lhe dá um celular de presente. Ele agradece, mas fica meio decepcionado. Daniel diz para Débora que achou 'Francisco' estranho. Petrônio chega à pensão e Celeste olha orgulhosa para ele. Jurandir chama por Petrônio e avisa que conseguiu uma 'mãe' para Hugo. Dorotéia e Alexandra chegam ao restaurante de Camilo e Alice surpreende-se ao vê-las. Alice entrega os cardápios para as duas, mas Alexandra encolhe os braços e os deixa caírem no chão. Alice abaixa-se para pegá-los e Alexandra olha para ela, com desprezo.

Caminhos do Coração (Record, 22h)

Marcelo chega em seu carro e fica assustado ao ver de longe Maria ser rendida por Taveira e Dino. Ele fala no telefone com Tati, que conta sobre o episódio na porta do colégio. Taveira aponta a arma para Maria e manda Dino algemá-la, no momento em que ela chuta a mão dele e tenta fugir. Taveira segura Maria, ela dá alguns golpes nele e sai correndo. Dino começa a atirar e Taveira o manda parar. Os dois entram no carro e vão atrás de Maria, que encontra Marcelo e entra em seu carro. Inicia-se uma perseguição. Bianca coloca a mão de Felipe em sua barriga e fala para o bebê dar um sinal de que está ouvindo. O bebê chuta e Felipe fica pasmo. Júlia discute com Marli e diz que irá levar Cris para ilha de qualquer jeito. O bebê fica muito irritado e põe fogo em alguns brinquedos. Uma forte ventania inicia-se e Cris começa a se transformar, para o desespero de Júlia e Beatriz. Metamorfo fica irritado com Teófilo e começa a dar vários golpes contra ele. O pescador tenta se proteger, mas o mutante tenta sufocá-lo. Teófilo pega uma pedra e atinge Metamorfo, que cai no chão e se irrita. O mutante fica invisível e ameaça Teófilo, que pega um pedaço de pau e consegue atingi-lo. Metamorfo cai, desmaiado, e Teófilo sai correndo. Vlado amarra Rosana e ela chora, desesperada. Ágata e Aquiles chegam à ilha e encontram um chaveiro de Rosana. Os dois andam e olham para os lados, com medo. Rodrigo agarra e beija Célia, que tenta se soltar e lhe dá um tapa na cara. Dino pega a arma e atira contra o carro de Marcelo, tentando acertá-lo. Eric recebe ordem da chefia para matar Pachola. Vavá e Altina se reencontram e ficam emocionados. Pachola fica irritado e discute com o menino. Vavá e Pachola se enfrentam e rosnam um para o outro, deixando Altina e Guiga assustados. Carvalho liga para Pepe e Ana Luz e avisa que Taveira pediu uma ordem de prisão para prendê-los. Grazi fica triste por causa de Noé e Gúdi a consola. Noé tenta acalmar o lobo e os dois ficam 'amigos'. Altina fica desesperada ao perceber que Pachola está se transformando em lobisomem. Marcelo e Maria continuam fugindo de Taveira e Dino, quando de repente vêem que um sinal está vermelho e um caminhão começa a passar no cruzamento. Marcelo não pára e acelera o carro, enquanto Maria grita desesperada.

Amigas e Rivais (SBT, 20h45)

Na mansão da família dos Delaor, Carlota dá aulas de bons modos a Miguel. Ao conversar com a irmã Laura, sobre o possível atropelamento, Andréia fica desconfiada que se trata de um ato premeditado. Beto pede para Laura ficar em casa de repouso. Roberto Delaor manda flores e um cartão para Laura. Yolanda se veste de Brigitte Deneuve para conquistar Mocho. A pedido de Beto, Dr. Caetano vai em sua casa consultar Rosana que sofre com febre alta. Ulisses pede conselhos a Raí sobre como proceder em sua primeira noite com Olívia. Mocho coloca a roupa de Jackie para conquistar mais clientes ao salão. Rosana engana Dr. Caetano para justificar o motivo de estar a procura de fazer ensiminação artificial. Gardênia, Sheila e Mocho (como Jackie) vão a mansão dos Delaor para o make-up e Hair da noiva Olívia.

Dance Dance Dance (Band, 20h15)

Sofia se afasta de Rafael e diz que não há mais volta. Ambos descobrem que tudo foi armação de Vilma. Sofia vai embora com Paulo. Amanda leva Diego para dentro de casa e liga para Lígia. Sheila perde a lugar de Rainha do axé para Maria, mas consola-se e diz que não perderá o concurso de Rainha do Funk. Rafael chega em casa e tenta ajudar Diego. Dirce comenta que percebeu os olhares masculinos para Araci no Paulistinha. Lúcio chega a casa de Diego e ajuda Lígia a levá-lo ao hospital. Rafael se emociona ao falar do bebê. Suzy mostra foto que encontrou embaixo da almofada para Sofia. Leonor conversa com Sheila e diz que ela terá aulas de etiqueta. Lúcio vai até Estéfano tirar satisfações pelo seqüestro de Diego. Dirce fica completamente sem voz. Marta substitui Bruno como par de Amanda. Vilma aceita ser comparsa de Lúcio. Lígia quer dar queixa a policia, mas Lúcio faz de tudo para convencê-la a desistir. Paulo diz que vai ajudar Sofia a encontrar sua mãe.