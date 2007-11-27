Vírus da gripe aviária variou mais na Indonésia que em outros países do mundo

O vírus da gripe aviária sofreu mutações na Indonésia em um ritmo mais rápido que no resto do mundo e, desde que apareceu, no final de 2003, teve pelo menos cinco variações, indica um estudo científico publicado no país.

O relatório foi elaborado pelo biólogo molecular C.A. Nidom, da Universidade de Airlangga, em Java, informa a revista local "Tempo".

Segundo ele, enquanto nos outros países onde o vírus H5N1 (variável mais letal da gripe aviária) foi detectado foram encontradas no máximo três variações, na Indonésia o vírus mutou cinco vezes, embora a uma escala muito pequena, e originou variantes denominadas A, B, C, C1 e D.

As formas A e B se alastraram na ilha de Sumatra, no oeste do país, enquanto a C é encontrada principalmente na ilha de Bornéu (Kalimantan), a C1 pode ser observada em várias áreas do arquipélago e a D na ilha de Papua e no sul de Sumatra.

A Indonésia é o país mais assolado pela gripe aviária no mundo.

Até agora, 91 pessoas morreram em decorrência da doença na nação.

Nesta ilha, a gripe aviária tem um índice de mortalidade de 78% em casos confirmados e a epidemia se tornou endêmica nas ilhas de Java (a mais povoada do país), Sumatra e Bali, assim como na região sul das Célebes.