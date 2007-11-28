Baixa audiência em -Duas Caras- gera crise

Nos bastidores da novela Duas Caras, o clima é de desorientação depois do afastamento do autor, Aguinaldo Silva. Os números do ibope indicam que a crise é real. Desde a estréia, a novela acumula média de 37,5 pontos no Ibope. Uma audiência baixa para Aguinaldo, que deteve 50,4 de média em Senhora do Destino, de 2004.

"É difícil gravar com um dos diretores que é novato e saiu ontem da assistência de direção. Quando o Wolf Maya (diretor geral) não está no comando, às vezes, a própria Flávia Alessandra tem que dar opinião sobre a direção de suas cenas", reclama um dos atores, que prefere não se identificar.

Crise no ibope e autoral. Um comunicado oficial da Globo avisou: "Nas próximas semanas, o autor Aguinaldo Silva estará fora do Rio cuidando de assuntos pessoais".

Aguinaldo, na verdade, não saiu do Rio. Está refugiado em sua casa, em Itaipava. Como anunciou, deve embarcar para Portugal onde passará as festas de fim de ano.

Em seu blog, ele nega a idéia de afastamento. "Tenho com a TV Globo laços muito mais profundos do que certas pessoas da baixa mídia imaginam: são 38 anos de parceria e muitos sucessos. Mas tenho certeza que não é por isso que 'a idéia de me demitir!' não passou pela cabeça dos dirigentes da emissora". Para bom entendedor...

O blog seria mais um elemento de discórdia entre autor e direção da Globo. Em seu espaço na Internet, Aguinaldo aproveitava para desabafar e falar diretamente para seu público. Houve críticas ao ministro Gilberto Gil, ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, adiantamento da trama da novela e até denúncia de ameaça de morte, com os telefonemas anônimos que o autor recebia em seu celular. Tudo isso fez Aguinaldo calar-se.

Muito mais do que polêmica com a direção, as cenas de Flávia Alessandra geraram um processo no Ministério da Justiça. Por causa de sua aparição seminua, a novela, que é classificada para 12 anos, pode passar para 14, afetando a grade da emissora nos estados do Nordeste, em que Duas Caras vai ao ar às 20h. A decisão sai na semana que vem.

Táticas para aumentar a audiência de Duas Caras são várias. A própria Flávia é uma delas. O capítulo em que a atriz dançou seminua rendeu 43 pontos. A mais nova a exibir seus dotes no queijo é Juliana Knust, que acumula pontos porque também é a capa da Playboy de dezembro. "Acho as cenas da personagem Alzira dramaturgicamente fortes", diz o doutor em teledramaturgia da USP, Mauro Alencar.

Com as 'férias' de Aguinaldo, as cenas dos próximos capítulos serão escritas pelos colaboradores Maria Elisa Berredo e Nelson Nadotti, que foi o responsável pelas cenas de Bebel em Paraíso Tropical.

Personagens: dupla face

Nem todas as faces dos personagens de Duas Caras agradam ao público. Branca (Susana Vieira) e Juvenal (Antônio Fagundes) têm provocado polêmica.

"O personagem do Fagundes é estranho e o da Susana é caricato", reclama a designer Júlia Fernandes, 22 anos.

"O Brasil inteiro está falando sobre os cabelos das atrizes, como Susana e Alinne Moraes, que estão péssimos", diz a dona-de-casa Simone Perelson, 42.

O visual delas não incomoda o doutor em telenovela pela USP, Mauro Alencar. Ao contrário. "Me agrada a idéia da estética de Susana Vieira".

Flávia Alessandra e Juliana Knust, a Alzira e Débora da trama, agradam. "Até meu marido, que sempre me chamou de noveleira, agora está vendo todos os capítulos, acredita?", brinca a guarda de trânsito Rosimeri Telles Menezes, 43 anos.

Para a vendedora Vanessa Iara, 34 anos, o autor só deve resolver um porém: "Tem que arrumar um par melhor para a Alzira, alguém com afinidade para apimentar a cena".