Britney Spears está grávida do terceiro filho, diz revista

Britney Spears, 25 anos, está grávida do terceiro filho, segundo a revista In Touch Weekly. O pai do bebê seria o produtor musical J.R. Rotem.

Rotem, que saiu com Britney várias vezes durante este ano, confirmou a informação. "É verdade", disse ele sobre a gravidez da cantora.

No último dia 16, Britney teria enviado às amigas um e-mail com cópia da ultra-sonografia do bebê, pedindo que elas guardassem segredo.

Britney Spears é mãe de Sean Preston, 2, e Jayden James, 1, frutos de sua união com o músico Kevin Federline.