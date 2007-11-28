Filme -Tropa de Elite- tenta Oscar em 2009

Preterido pelo comitê que definiu o representante do país na corrida ao Oscar 2008, "Tropa de Elite" tentará concorrer a estatuetas --nas categorias principais-- em 2009.

O longa estreará nos EUA no ano que vem. Assim, terá cumprido o requisito para disputar o Oscar com os demais filmes exibidos em território norte-americano. Foi o que ocorreu com "Cidade de Deus", que obteve quatro indicações nas categorias principais em 2004.

O diretor José Padilha diz que a data de estréia de seu longa nos EUA ainda não está definida. "Primeiro, vamos decidir em que festival vamos abrir [a carreira internacional do filme]."

Já a estréia comercial nos EUA de "O Ano em que meus Pais Saíram de Férias", que tenta uma vaga na disputa do Oscar de melhor filme estrangeiro em 2008, está prevista para o próximo mês de janeiro, em 25 cidades.