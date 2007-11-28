Jovem de 19 anos engravida após usar anticoncepcional

Moradora de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a jovem Isabel, 19, tomou duas injeções do anticoncepcional Contracep, do laboratório EMS Sigma-Pharma. A primeira injeção foi feita em junho e a outra, em setembro, já que o medicamento tem validade de três meses. Mesmo assim, Isabel descobriu que está grávida, informa reportagem na Folha de S.Paulo de hoje (conteúdo exclusivo para assinantes do UOL e da Folha).
O medicamento que a jovem usou teve três lotes suspensos no último dia 9 pelo CVS (Centro de Vigilância Sanitária) no Estado de São Paulo. Após o Instituto Adolfo Lutz detectar que três lotes do Contracep continham menos hormônio do que o indicado para evitar uma gravidez, a medida foi estendida no dia 12 a todo o país e a todos os lotes pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
O laboratório EMS diz desconhecer algum caso de gravidez associado ao medicamento.
O caso de Isabel e de outra mulher de Ribeirão Preto serão investigados pela Secretaria de Estado da Saúde.
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, cerca de 200 mil mulheres no Brasil podem ter usado o anticoncepcional interditado.
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