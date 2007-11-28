Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 22:28

Buscar

Últimas notícias
X

Meio Ambiente e Minas e Energia vão disciplinar uso de água mineral

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 28/11/2007 às 11:51

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Está estabelecida, desde esta terça-feira (27), que a gestão das águas minerais, termais, gasosas, potáveis de mesa ou destinadas a fins balneários, será integrada entre o órgão gestor de recursos minerais e o órgão gestor de recursos hídricos. Isso significa que, a partir de agora, qualquer decisão sobre, por exemplo, pesquisa, outorga e direito de lavra destas água será compartilhada entre a Secretaria de Recursos Hídricos do MMA e o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) do Ministério de Minas e Energia. A resolução, publicada no Diário Oficial desta terça-feira (27), é do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Anteriormente, a responsabilidade sobre o assunto era exclusiva do DNPM.


Para determinar a gestão integrada destes recursos, o Conselho se baseou na necessidade de integração e atuação articulada entre órgãos e entidades cujas competências estão ligadas aos recursos hídricos, à mineração e ao meio ambiente, e ao fato de estarmos comemorando a Década Brasileira da Água, que tem por objetivo promover e intensificar a formulação e implementação de políticas, programas e projetos relativos ao gerenciamento e uso sustentável da água.


De acordo com a resolução, os dois órgãos envolvidos (SRHU e DNPM) devem buscar o compartilhamento de informações e compatibilização de procedimentos, definindo de forma conjunta o conteúdo e os estudos técnicos necessários, de acordo com as legislações vigentes. Estas informações referem-se, entre outras, a títulos de direitos minerários de pesquisa para estas águas; a atos administrativos relacionados ao uso de recursos hídricos, como outorgas de direito de uso, autorizações de construção de poços.


Uma outra determinação expressa no artigo 10 º da resolução, diz que após a concessão de Portaria de Lavra, o DNPM encaminhará à Secretaria de Recursos Hídricos informações sobre projeto de sistema de captação, estudos analíticos da água mineral, termal, gasosa, potável de mesa ou destinada a fins balneários, a localização geográfica dos poços ou fontes e o balanço hídrico do empreendimento.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Justiça

STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista

Novo PME

Aquidauana lança trabalhos para definir plano da educação até 2036

Publicidade

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

ÚLTIMAS

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Eventos climáticos

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo