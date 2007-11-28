Reynaldo Gianecchini e Maria Fernanda Cândido brilham em evento

Os atores Reynaldo Gianechini e Maria Fernanda Cândido foram os mestres de cerimônia da festa de lançamento do Boulevard Shopping, que já está em obras, no centro de Belém.

O mega jantar aconteceu na noite de ontem (27/11), no Hangar-Centro de Convenções da Amazônia, onde os atores foram bastante assediados pelos fãs.

Desde a hora que chegaram até o momento em que deixaram o local, Giane e Maria Fernanda só tiveram sossego quando entravam no camarim.

Os atores bem que tentaram fazer uma coletiva para a imprensa, mas os fãs acabaram avançando em cima deles. Eles foram para o camarim e de lá seguiram direto para o hotel, sob forte esquema de segurança.