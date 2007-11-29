Carolina Dieckmann se irrita com -Pânico- e ameaça deixar festa

Carolina Dieckmann ficou irritadíssima com a presença dos integrantes do "Pânico" durante premiação dos melhores da TV do jornal "Extra", no Rio. A atriz ameaçou ir embora, caso a dupla permanecesse no local (casa de shows Vivo Rio, no Flamengo). Mas o pedido dela não foi atendido. O "Pânico", da Rede TV!, era um dos premiados. Ganhou como melhor programa humorístico.