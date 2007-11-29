Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 22:29

Buscar

Últimas notícias
X

Carolina Dieckmann tira foto de Hebe Camargo em evento

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 29/11/2007 às 11:27

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Foi um alvoroço só a chegada de Hebe Camargo na noite de lançamento do livro de Alex Lerner, Por Trás da Fama - O Que Eles Pensam, que aconteceu nesta quarta-feira (28) na livraria Argumento, do Leblon, zona sul do Rio.


A apresentadora do SBT foi paparicada por todos, principalmente por Carolina Dieckmann, que com uma máquina fotógrafica nas mãos, tirou diversas fotos de Hebe e ainda do sapato fashion da famosa!


"Nossa gente, ela segurou no meu cabelo. Ela é um luxo só. Jamais podia imaginar que ela viria", disse Dieckmann aos jornalistas.


Preta Gil também não quis perder um só momento com a apresentadora. Mesmo sem câmera fotográfica, a filha de Gilberto Gil, consegui sua recordação.


"Puxa, logo hoje que não trouxe minha máquina. Tira aí Carol, pra mim?!", falou.


Distribuindo selinhos entre os convidados, Hebe, com a simpatia que lhe é peculiar contou como é seu relacionamento com o jornalista.


"Eu conheço o Alex há muito pouco tempo. Fiz uma entrevista com ele e percebi que é uma pessoa encantadora. Vim de São Paulo só para dar um abraço nele", disse.


Outra que não ficou de fora foi Ivete Sangalo, que chegou quase no final da festa, toda elegante e acompanhado do namorado, Andrija Bikic. A cantora ainda recebeu uma dedicatória do amigo.


"Alex é um amigo muito querido de anos. Vim só dar um beijo nele porque ainda vou gravar o Show da Virada (programa exibido pela Globo na noite de Ano Novo)

Publicidade

VEJA TAMBÉM

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Justiça

STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista

Novo PME

Aquidauana lança trabalhos para definir plano da educação até 2036

Publicidade

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

ÚLTIMAS

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Eventos climáticos

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo