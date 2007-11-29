Carolina Dieckmann tira foto de Hebe Camargo em evento

Foi um alvoroço só a chegada de Hebe Camargo na noite de lançamento do livro de Alex Lerner, Por Trás da Fama - O Que Eles Pensam, que aconteceu nesta quarta-feira (28) na livraria Argumento, do Leblon, zona sul do Rio.

A apresentadora do SBT foi paparicada por todos, principalmente por Carolina Dieckmann, que com uma máquina fotógrafica nas mãos, tirou diversas fotos de Hebe e ainda do sapato fashion da famosa!

"Nossa gente, ela segurou no meu cabelo. Ela é um luxo só. Jamais podia imaginar que ela viria", disse Dieckmann aos jornalistas.

Preta Gil também não quis perder um só momento com a apresentadora. Mesmo sem câmera fotográfica, a filha de Gilberto Gil, consegui sua recordação.

"Puxa, logo hoje que não trouxe minha máquina. Tira aí Carol, pra mim?!", falou.

Distribuindo selinhos entre os convidados, Hebe, com a simpatia que lhe é peculiar contou como é seu relacionamento com o jornalista.

"Eu conheço o Alex há muito pouco tempo. Fiz uma entrevista com ele e percebi que é uma pessoa encantadora. Vim de São Paulo só para dar um abraço nele", disse.

Outra que não ficou de fora foi Ivete Sangalo, que chegou quase no final da festa, toda elegante e acompanhado do namorado, Andrija Bikic. A cantora ainda recebeu uma dedicatória do amigo.

"Alex é um amigo muito querido de anos. Vim só dar um beijo nele porque ainda vou gravar o Show da Virada (programa exibido pela Globo na noite de Ano Novo)