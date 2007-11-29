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Cientistas afirmam que hipertensão aumenta sintomas do mal de Alzheimer

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 29/11/2007 às 11:06

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A hipertensão reduz o fluxo de sangue no cérebro de pacientes que sofrem de mal de Alzheimer, uma doença incurável, revela um estudo apresentado hoje em Chicago durante a reunião anual da Sociedade Radiológica da América do Norte.


"Apesar de a hipertensão não ser a causa do Alzheimer, nosso estudo demonstra que se trata de mais um golpe para o cérebro, pois aumenta a vulnerabilidade do paciente perante os efeitos da doença", disse Cyrus Raji, cientista da Universidade de Pittsburgh, onde foi feita a pesquisa.


O mal de Alzheimer é uma doença neurológica que, em geral, afeta idosos de 65 anos e seu principal sintoma é a perda progressiva da memória, até resultar na demência e na morte. A hipertensão é um problema no qual o sangue circula pelas artérias com grande força. Os hipertensos correm um risco maior de sofrer problemas cardíacos, derrames cerebrais e aneurismas.


Nos Estados Unidos, calcula-se que cerca de 50 milhões de pessoas tenham hipertensão, segundo dados do Instituto Nacional para o Coração, o Pulmão e o Sangue.


"Este estudo demonstra que uma boa saúde vascular também é boa para o cérebro", afirmou Óscar López, professor de neurologia e psiquiatria da Universidade de Pittsburgh. "Inclusive em pessoas que já sofrem Alzheimer é importante detectar e tratar de maneira intensa a hipertensão. Também é importante prevenir este problema", acrescentou.


A pesquisa feita com 48 pessoas revelou que o fluxo sangüíneo era menor naquelas que sofriam de hipertensão e que o problema era ainda mais significativo nos pacientes de Alzheimer. "Estes resultados indicam que, com a mudança do fluxo sangüíneo no cérebro, a hipertensão - tratada ou não - pode contribuir para a patologia do mal de Alzheimer", disse Raji.

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