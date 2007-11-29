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Cinema influencia os jovens a se tornarem fumantes

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 29/11/2007 às 11:22

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Há pessoas que consideram se tratar de uma mera coincidência ou um mero retrato da realidade, mas de acordo com um artigo publicado em novembro deste ano pela revista American Journal of Preventive Medicine, assistir filmes em que os personagens fumam influencia os jovens a fumar.


A observação foi feita por pesquisadores da Universidade da Califórnia, em San Francisco, Estados Unidos. De acordo com eles, jovens adultos, entre 18 e 25 anos que assistiram a filmes cujos atores eram fumantes estavam 86% mais predispostos a se tornarem fumantes regulares comparativamente aqueles que não assistem ou assistiram a tais filmes.


Os autores demonstraram que a propaganda do fumo feita pelos filmes é um fator extremamente influenciador ao tabagismo nesta idade, na qual eles consideram como um marco crítico: ou o indivíduo que iniciou o fumo pára ou se torna um fumante regular.


Que este tipo de influência é comum entre adolescentes, é um fato já demonstrado por muitos estudos. Entretanto, segundo os pesquisadores, este foi o primeiro a demonstrar que o mesmo também ocorre entre adultos jovens.


Os resultados encontrados mostram que quanto mais filmes que apresentem personagens fumantes são assistidos, maior a influência. Em uma enquête feita com 1500 jovens entre 18 e 25 anos, notou-se que a exposição a esse tipo de influência aumenta em 21% a chance de um indivíduo vir a fumar. Além disso, observou-se que dois outros fatores também são importantes para o tabagismo: expectativas positivas com o fumo, como status - um fato demonstrado nos filmes, e ter amigos que fumam.

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