Juliana Paes comanda o ensaio da Viradouro

Mestre Ciça vai repetir no Carnaval de 2008 um gesto que fez sucesso na folia deste ano: por alguns instantes, Juliana Paes comandará a bateria da qual é rainha. A atriz esteve mais uma vez no ensaio da Unidos do Viradouro, na noite de terça-feira (27), em Niterói.
Toda de branco, com calça e camiseta, Juliana não se cansou em distribuir sorrisos e posar para fotos nas duas horas que ficou no ensaio. Recepcionada pelo casal de mestre-sala e porta-bandeira, Rafael e Simone, a atriz pôde conhecer um pouco mais as paradinhas que Ciça prepara para o desfile.
A rainha estará vestida de Taça Julis Rimet, enquanto seus súditos desfilarão representando o ex-jogador Jairzinho, conhecido como Furacão da Copa.
Juliana faz questão de frequentar os ensaios de terça, nos quais a comunidade se faz presente. Aos sábados, por compromissos profissionais, ela não vai à quadra. Mas a atriz já avisou que estará nos ensaios técnicos que acontecem na Marquês de Sapucaí, a partir do próximo dia 30.
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