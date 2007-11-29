Marcelo Serrado e Ana Ferraz se separam

Juntos há um ano e oito meses, os atores Ana Ferraz, 27 anos e Marcelo Serrado, 40, se separaram, informou a revista Caras.
De acordo com a publicação, apesar de ter acontecido há apenas uma semana, o ex-casal não mostra sinais de abatimento.
"Estou ótima, curtindo o show com meus amigos, muito bem acompanhada. E sei que Marcelo também está bem", afirmou ela durante o show de Lobão no Morro da Urca, no Rio.
Justiça
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Eventos climáticos
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