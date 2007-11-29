Terminou nesta quarta-feira, no Citibank Hall, no Rio de Janeiro, a gravação do Show da Virada da TV Globo. O segundo dia de gravações reuniu grandes nomes da música como Daniela Mercury, Zezé Di Camargo e Luciano, Wanessa Camargo, Leandro, Daniel, Babado Novo, entre outros.

Usando um microvestido, Daniela Mercury cantou seus sucessos e arrancous suspiros da ala masculina com seu corpão!

Outra que estava muito animada na noite era a cantora Wanessa Camargo, que participou de quase todos os shows da Virada. "Acho que, de seis, eu fiz pelo menos cinco. É sempre uma emoção diferente estar aqui, recebendo essa energia boa das pessoas", contou ela. A filha de Zezé bem que poderia ter combinado o discurso com seu pai, que também exaltou a importância de estar na casa do seu público, em um momento tão importante.

"É muito legal, saber que a gente está na casa das pessoas, mesmo que seja através de uma imagem, em um momento de tanta alegria e confraternização. Essa energia acaba transbordando e isso deixa a gente muito feliz", comentou.

Claudia Leitte, do Babado Novo, também perdeu as contas de quantas vezes já se apresentou.

"Eu tenho a sorte de ser convidada todo ano, e faço questão de estar aqui. É uma energia muito positiva para todo mundo, tanto para quem canta quanto para o público", emendou ela. Zeca Pagodinho preferiu chamar os jovens à responsabilidade.

"É muito legal essa confraternização, essa energia, mas eu acho que a gente precisa chamar a juventude para que possamos construir não só uma noite melhor, mas um ano novo melhor, em todos os sentidos, com menos violência, menos fome e menos desigualdades", filosofa.

Além deles, também passaram pelo palco nomes como a Blitz, Roupa Nova, The Originals, Marjorie Estiano, entre outros. O show vai ao ar na noite do dia 31 de dezembro.