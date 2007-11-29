Vinho pode reduzir inflamação nos vasos sangüíneos

Um novo estudo da Universidade de Barcelona sugere que mulheres que bebem quantidades moderadas de vinho podem ter menos inflamação nos vasos sangüíneos. As descobertas aumentam as evidências sobre os benefícios do vinho para a saúde cardíaca. Em pesquisa com 35 mulheres que consumiam vinho regularmente, os autores observaram que, em quatro semanas, tomando duas taças de vinho por dia, principalmente do tinto, elas apresentavam menos níveis de substâncias inflamatórias e maiores níveis de HDL ("bom" colesterol) no sangue. Segundo eles, os benefícios da bebida podem estar relacionadas com a grande quantidade de polifenóis, antioxidantes que ajudam a reduzir inflamações, ou com o fato desses consumidores terem mais hábitos saudáveis.

Publicidade