Ana Maria e Fala Mansa

Programa de Ana Maria Braga realiza show de Fala Mansa ao vivo.
Do lado de fora do Projac, a banda faz os últimos retoques para realizar um grande show ao vivo, para fãs não só do Fala Mansa como também da Ana Maria Braga.
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Prejuízo
Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender
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