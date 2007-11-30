Gianecchini e Fantin vão de táxi à restaurante no Rio

Reynaldo Gianecchini, Priscila Fantin, Eric Marmo e Claudia Jimenez, sempre que têm um tempo livre, se encontram fora dos estúdios de Sete Pecados, novela na qual atuam, na Globo.
Os quatro jantaram juntos na noite de quinta-feira (29), no restaurante Alessandro e Frederico, em Ipanema, na Zona Sul do Rio. Entre muito tititi e sorrisos, o quarteto fantástico varou a noite.
Gianecchini, que tem sido companhia constante de Fantin, o que vem gerando especulações, deixou o carro em casa. O ator foi de táxi ao restaurante com a colega global.
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