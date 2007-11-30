Laura vê Miguel de batina em -Desejo Proibido

Nos próximos capítulos de Desejo Proibido, Laura (Fernanda Vasconcellos) verá Miguel (Murilo Rosa) de batina. Minutos antes, ele havia contato a Escobar (Alexandre Borges) que era padre.
Tudo começa quando Laura vai à procura de Miguel na casa paroquial. Lá, ela o vê de batina. O pároco da cidade tira Laura de dentro do quarto e explica que o afilhado tem, desde a adolescência, o costume de brincar com suas vestes.
Laura fica com dúvidas. Ela se lembra de passagens do seu diário pessoal e conclui que Miguel é apenas um escritor que se aproximou dela para elaborar um livro explorando os milagres da Virgem de Pedra.
A estudante então acusa Miguel de interesseiro. Em casa, Laura é consolada pela mãe Ana (Letícia Sabatella).
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