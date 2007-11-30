Luta livre no SBT

Ontem aconteceu o lançamento dos programas Smackdown e Raw, luta livre muito assistida pelos americanos e que agora será exibida com exclusividade no SBT.
Para promover a atração, a cúpula da emissora organizou um evento na casa noturna Cafe de La Musique, em São Paulo e contou com a presença de três dos astros do ringue além de personalidades nacionais.
O astro Batista é o mais famoso dos ringues e sempre está em rixa com o Grande Khali, um ex-policial indiano de 2,20 de altura e que assustou os convidados no evento pelo seu tipo físico. Representando a luta livre feminina, a bela Melina foi a atleta que veio ao Brasil para divulgar a modalidade esportiva.
Os três lutadores vieram pela primeira vez no Brasil e se encantaram com a simpatia dos brasileiros e prometeram voltar mais vezes. Melina contou que treina diariamente para manter a forma e que a luta livre é a sua paixão.
Para conferir esta nova empreitada do SBT, estiveram presentes Aparecida Liberato, Marcos Mion e Marriete, a ex-assistente de palco do Gugu e que será a repórter oficial dos programas.
Os empresários e atletas de luta livre do WWE (World Wrestling Entertainment) estão em grande expectativa para que essa modalidade de esporte se torne uma paixão nacional no Brasil.
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