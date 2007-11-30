Vesgo e Silvio infernizam convidados do casamento de Felipe Massa

Vesgo e Silvio prometem aprontar todas no casamento do piloto brasileiro Felipe Massa com a estilista Raffaela Bassi nesta sexta-feira (30), em São Paulo.

A dupla de humoristas do programa "Pânico na TV!" fará plantão em frente à Igreja Nossa Senhora do Brasil para acompanhar todos os detalhes da união do casal e infernizar a vida dos convidados.

Após a cerimônia religiosa, eles seguem para Casa Fasano, no bairro do Itaim, onde será realizada a festa de casamento.

Vale lembrar que não é a primeira vez que Felipe Massa é vítima dos humoristas da Rede TV!. No mês de setembro, o piloto foi abordado na Itália por Vesgo, se rendendo à famosa coreografia da "dança do siri".

As imagens do casamento de Felipe Massa serão exibidas no programa "Pânico na TV!" do próximo domingo (2), a partir das 20h.

Mal-entendido

A assessoria responsável pela coordenação do casamento de Felipe Massa e Raffaela Bassi emitiu um comunicado nesta quinta-feira (29) desmentindo os rumores de que a cerimônia havia sido cancelada.

Os boatos sobre o cancelamento do casamento surgiram após o pai da noiva, o empresário Arnaldo Bassi, passar mal e ser internado. Ele já se encontra em casa, recuperado de uma leve queda de pressão, diz a nota.