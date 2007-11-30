Vesgo e Silvio infernizam convidados do casamento de Felipe Massa

Vesgo e Silvio prometem aprontar todas no casamento do piloto brasileiro Felipe Massa com a estilista Raffaela Bassi nesta sexta-feira (30), em São Paulo.
A dupla de humoristas do programa "Pânico na TV!" fará plantão em frente à Igreja Nossa Senhora do Brasil para acompanhar todos os detalhes da união do casal e infernizar a vida dos convidados.
Após a cerimônia religiosa, eles seguem para Casa Fasano, no bairro do Itaim, onde será realizada a festa de casamento.
Vale lembrar que não é a primeira vez que Felipe Massa é vítima dos humoristas da Rede TV!. No mês de setembro, o piloto foi abordado na Itália por Vesgo, se rendendo à famosa coreografia da "dança do siri".
As imagens do casamento de Felipe Massa serão exibidas no programa "Pânico na TV!" do próximo domingo (2), a partir das 20h.
Mal-entendido
A assessoria responsável pela coordenação do casamento de Felipe Massa e Raffaela Bassi emitiu um comunicado nesta quinta-feira (29) desmentindo os rumores de que a cerimônia havia sido cancelada.
Os boatos sobre o cancelamento do casamento surgiram após o pai da noiva, o empresário Arnaldo Bassi, passar mal e ser internado. Ele já se encontra em casa, recuperado de uma leve queda de pressão, diz a nota.
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Prejuízo
Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS