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Vesgo e Silvio infernizam convidados do casamento de Felipe Massa

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 30/11/2007 às 10:39

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Vesgo e Silvio prometem aprontar todas no casamento do piloto brasileiro Felipe Massa com a estilista Raffaela Bassi nesta sexta-feira (30), em São Paulo.


A dupla de humoristas do programa "Pânico na TV!" fará plantão em frente à Igreja Nossa Senhora do Brasil para acompanhar todos os detalhes da união do casal e infernizar a vida dos convidados.


Após a cerimônia religiosa, eles seguem para Casa Fasano, no bairro do Itaim, onde será realizada a festa de casamento.


Vale lembrar que não é a primeira vez que Felipe Massa é vítima dos humoristas da Rede TV!. No mês de setembro, o piloto foi abordado na Itália por Vesgo, se rendendo à famosa coreografia da "dança do siri".


As imagens do casamento de Felipe Massa serão exibidas no programa "Pânico na TV!" do próximo domingo (2), a partir das 20h.


Mal-entendido
A assessoria responsável pela coordenação do casamento de Felipe Massa e Raffaela Bassi emitiu um comunicado nesta quinta-feira (29) desmentindo os rumores de que a cerimônia havia sido cancelada.


Os boatos sobre o cancelamento do casamento surgiram após o pai da noiva, o empresário Arnaldo Bassi, passar mal e ser internado. Ele já se encontra em casa, recuperado de uma leve queda de pressão, diz a nota.

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