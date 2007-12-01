Centro de Treinamento Combate abre neste sábado

Em Aquidauana será inaugurada a 1ª Academia de Muay Thai do Sudoeste do Estado: CENTRO DE TREINAMENTO COMBATE, onde as aulas serão ministradas pelo instrutor Luciano.

A inauguração está prevista para às 17 horas, com apresentação de uma equipe da Academia Octagon, de Campo Grande, que estará realizando uma aula inaugural.

O Muay Thai, esporte tão popular na Tailândia, quanto o futebol é no Brasil, vem ganhando cada vez mais adeptos uma vez que tem fatores bastante positivos: desenvolve um ótimo condicionamento físico e mental, concentração e autoconfiança e ainda ajuda aos praticantes a terem maior poder de concentração nas suas atividades paralelas.

As técnicas básicas de Muay Thai são: soco, chute, canelada, joelhada e cotovelada. São usadas também técnicas de clinch e arremesso. O Muay Thai é uma arte de combate de contato, onde a troca de golpes dos lutadores é constante.

Afiliado a melhor academia de Muay Thai do Brasil - Chute Boxe, o CENTRO DE TREINAMENTO COMBATE, que está localizado na Rua Sete de Setembro, nº303, centro de Aquidauana, informa que as aulas serão todos os dias das 17h30min as 18h30min; das 19 às 20 horas; e das 20h30min às 21h30min.