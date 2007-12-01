Cinema pode influenciar jovens a se tornarem fumantes

Assistir filmes em que os personagens fumam pode influenciar os jovens a fumar, segundo pesquisa publicada na edição de novembro do "American Journal of Preventive Medicine". De acordo com os pesquisadores da Universidade da Califórnia, pessoas com idades entre 18 e 25 anos que assistiram a filmes cujos atores eram fumantes eram 86% mais propensos a se tornarem fumantes regulares.

O estudo avaliou 1500 jovens adultos, e os resultados indicaram que quanto mais filmes desse tipo eles assistem, maior a influência. Além disso, outros fatores importantes para o tabagismo encontrados foram as expectativas positivas em relação ao fumo, como status (mostrado nos filmes), e o fato de ter amigos fumantes.