High School Musical dá nova chance para atores brasileiros

A seleção dos protagonistas Troy e Gabriella Montez para a versão brasileira do High School Musical está convocando algumas das pessoas que faltaram no último dia 17, no Sambódromo, em São Paulo, dia oficial da convocação.

O produtor de casting Evandro Ragonha contou a OFuxico que não há nenhum privilégio para algum ator ou atriz. O fato é que a convocação, em São Paulo, acabou sendo muito em cima da hora e algumas pessoas, com bons perfis, não puderam comparecer no dia.

"Os novos convocados terão que passar pela primeira fase, assim como todos os candidatos que estiveram no Sambódromo. Se eles tiverem um bom desempenho cantando, aí sim, irão participar da segunda fase, com os outros aprovados no dia 17", explicou o produtor.

O programa será um documentário produzido pelo Disney Channel Brasil, previsto para estrear em janeiro e término em junho de 2008.