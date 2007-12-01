Pressão alta pode aumentar os efeitos da doença de Alzheimer, diz estudo

A hipertensão, ou pressão alta, reduz o fluxo sangüíneo no cérebro de pessoas com doença de Alzheimer, aumentando a vulnerabilidade do cérebro aos efeitos da doença, segundo pesquisa apresentada, esta semana, no encontro anual da Radiological Society of North América.

De acordo com os autores, apesar da pressão alta não causar a doença degenerativa, ela aumenta seus efeitos, o que mostra que "uma boa saúde vascular é bom também para o cérebro". Na pesquisa, os especialistas usaram ressonância magnética para medir o fluxo sangüíneo no cérebro de 68 pessoas idosas.

E os grupos com hipertensão mostraram menos fluxo no cérebro, tanto naqueles com Alzheimer quanto nos outros sem esse tipo de demência. Com isso, eles destacam a importância do controle da pressão.