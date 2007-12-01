Programa de Xuxa muda de horário em sua estréia

O Conexão Xuxa, da TV Globo, vai estrear em novo horário. Segundo a assessoria da emissora, no próximo domingo, dia da primeira apresentação do novo programa da loura, entra no ar um pouco mais cedo, às 12h15.
"Só neste primeiro domingo. Na próxima semana, ele volta ao seu horário original, que é às 13h", explicou a CGCOM a OFuxico.
A explicação da Globo para a novidade é que, excepcionalmente neste domingo, a Turma do Didi não vai ao ar. "Vamos apresentar um filme com o Renato Aragão em Temperatura Máxima. Então, o programa dele não deve ser exibido", finaliza a assessora.
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