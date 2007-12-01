Spice Girls se preparam para começar nova turnê

O grupo britânico Spice Girls dá início neste domingo (2), em Vancouver, a uma nova turnê mundial, e espera corresponder a toda a expectativa criada em torno da volta do "girl power".
O atrevido quinteto, cujas integrantes são mais conhecidas por seus apelidos -- Posh, Baby, Sporty, Ginger e Scary --, foi uma das maiores bandas dos anos 1990, com vendas totais de 55 milhões de álbuns no mundo.
Mas o sucesso durou pouco. Geri Halliwell, a "Ginger Spice", deixou o grupo em 1998, quatro anos depois do início do conjunto. As outras integrantes se separaram após o lançamento do álbum "Forever", de 2000.
A turnê das Spice Girls já vendeu mais de 750 mil ingressos antecipados. Quarenta shows estão programados.
Mas o primeiro single recente das meninas, "Headline", vendeu pouco nas primeiras semanas. Nem o álbum "Greatest Hits" chegou ao número um das paradas britânicas.
A turnê deve render a cada uma até 20 milhões de dólares. Mas em junho, quando anunciaram sua volta, as Spice falaram nos fãs, não em dinheiro. "O que importa é celebrar o passado, aproveitar a companhia das outras, nossos fãs', disse Halliwell numa entrevista. 'Era meio que agora ou nunca."
A banda percorrerá o mundo num 747 da Virgin Atlantic, que está fazendo um concurso para escolher o nome do avião --"Spice One", "Girl Power" ou "Spice Girl". O figurino de palco foi desenhado por Roberto Cavalli.
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