Claudia Raia é coroada a Musa Gay de 2007

Para se despedir da temporada de 2007, o espetáculo Divinas Divas, o show de transformismo, coroou Cláudia Raia como a Musa Gay de 2007. Com direito a flores e coroa na cabeça, a atriz subiu ao palco elegantemente, como já é de costume e disparou que é uma bicha que deu certo.

"Já disse isso antes, mas vou repetir: sou uma bicha que deu certo. Meus grandes amigos são gays e sou desprovida de qualquer preconceito", disse.

A coroação que aconteceu na sala Baden Powell, em Copacabana, zona sul do Rio, na noite deste domingo (02) foi cercada de muita diversão e elogios. Jane Di Castro, a idealizadora do projeto fez as honras da casa.

"A Cláudia é minha amiga há anos. Ela ia ao teatro com a irmã me assistir. Sempre foi essa maravilha que todos conhecem", contou Jane.

Edson Celulari e os filhos não compareceram ao evento, mas na platéia Olenka Raia, a irmã de Claudia não perdeu a coroação.