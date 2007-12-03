Claudia Raia é coroada a Musa Gay de 2007

Para se despedir da temporada de 2007, o espetáculo Divinas Divas, o show de transformismo, coroou Cláudia Raia como a Musa Gay de 2007. Com direito a flores e coroa na cabeça, a atriz subiu ao palco elegantemente, como já é de costume e disparou que é uma bicha que deu certo.
"Já disse isso antes, mas vou repetir: sou uma bicha que deu certo. Meus grandes amigos são gays e sou desprovida de qualquer preconceito", disse.
A coroação que aconteceu na sala Baden Powell, em Copacabana, zona sul do Rio, na noite deste domingo (02) foi cercada de muita diversão e elogios. Jane Di Castro, a idealizadora do projeto fez as honras da casa.
"A Cláudia é minha amiga há anos. Ela ia ao teatro com a irmã me assistir. Sempre foi essa maravilha que todos conhecem", contou Jane.
Edson Celulari e os filhos não compareceram ao evento, mas na platéia Olenka Raia, a irmã de Claudia não perdeu a coroação.
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