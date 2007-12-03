Elenco de -Sete Pecados- está em crise

O descontentamento na novela das sete da Globo é geral. Atores estão chateados. Reynaldo Gianecchini é um deles. Ele comentou para quem quisesse ouvir, no Projac, que não vai sentir saudade quando "Sete Pecados" acabar. Aílton Graça é outro. O ator não entende o sumiço de seu personagem Barão. Rafael Calomeni também reclamou que não está mais aparecendo na história. Ele acha que o autor Walcyr Carrasco não cumpriu o que prometeu.