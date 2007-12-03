Elenco de -Sete Pecados- está em crise

O descontentamento na novela das sete da Globo é geral. Atores estão chateados. Reynaldo Gianecchini é um deles. Ele comentou para quem quisesse ouvir, no Projac, que não vai sentir saudade quando "Sete Pecados" acabar. Aílton Graça é outro. O ator não entende o sumiço de seu personagem Barão. Rafael Calomeni também reclamou que não está mais aparecendo na história. Ele acha que o autor Walcyr Carrasco não cumpriu o que prometeu.
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Prejuízo
Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender
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