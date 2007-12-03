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Em apenas 1 mês, casos de rubéola em SP mais do que dobram

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 03/12/2007 às 13:11

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Em apenas um mês, os casos de rubéola mais que dobraram na cidade de São Paulo. Já são 520 registros. Eram 255 no final de outubro.


Os dados são do Ministério da Saúde. A doença também tem se espalhado pelo país: no mesmo período, foram 1.324 casos. Ao todo, são 5.502 doentes confirmados em todo o país.
A rubéola agora afeta 18 Estados e o Distrito Federal. São 384 municípios atingidos -um em cada 14 do país. É o maior surto dos últimos cinco anos.


Para o infectologista e chefe da disciplina de clínica médica da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), Paulo Olzon, o aumento de casos na capital paulista é explicado pelo fato de a cidade ser um grande centro urbano com migrantes que não foram imunizados.


"O migrante nordestino ou do Norte vivia em locais isolados onde doenças como a rubéola não chegavam. Então, adultos jovens, do sexo masculino, que vêm para São Paulo, não tiveram a doença natural e não foram vacinados", diz.


A coordenadora do Centro de Controle de Doenças da Prefeitura de São Paulo, Sônia Ramos, afirma que o aumento já era esperado. "A rubéola é uma doença sazonal. O aumento dos casos sempre ocorre em outubro e novembro", diz.


Em todo o Brasil, há bloqueios vacinais (já foram aplicadas 6,5 milhões de doses de vacina), mas a disseminação do vírus aumenta a cada dia.


Só no Estado de São Paulo já ocorreram 793 casos, segundo o último balanço do ministério. Eram 444 em outubro.


De acordo com o Ministério da Saúde, a incidência desse surto é maior entre os homens: 69% dos casos. A faixa etária mais propícia a contrair rubéola vai de 20 a 29 anos: 53% dos registros até novembro.


O vírus surgiu no centro da cidade do Rio em junho de 2006. O município ainda é o que tem a situação mais crítica. São 1.146 casos. Só foram adicionados à conta, no entanto, 25 registros nos últimos 30 dias, o que indica um controle.

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