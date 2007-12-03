Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 22:33

Buscar

Últimas notícias
X

Felipe Massa e Rafaella casam, em São Paulo

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 03/12/2007 às 11:59

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O casal Felipe Massa e Rafaella, enfim, disse o 'sim' na noite desta sexta-feira (30), na igreja Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo.


A noiva, como todas, chegou bem atrasada (às 21h), mas ninguém sentiu muito isso ao ver como ela estava linda em um modelo Dolce & Gabbana, tendo nas mãos um buquê de rosas vermelhas. A imprensa em peso a aguardava na porta da igreja e Rafaella não teve como fugir, ao contrário do noivo piloto de Fórmula 1, que entrou pelos fundos para driblar os fotógrafos.


Rafaella, então, entrou com pai Arnaldo, na igreja, toda decorada com rosas vermelhas e velas.
 


Entre os 800 convidados famosos, lá estavam o locutor da Globo, Galvão Bueno, com  a mulher Desirée, os pilotos Rubens Barichello, Cacá Bueno, Jean Toddy e Xandy Negrão.


Após a cerimônia, o casal Massa recebeu os amigos na luxuosa Casa Fasano, no Itaim Bibi. A organização de todo o evento ficou por cota da noiva, já que Felipe Massa vive em Mônaco.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Justiça

STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista

Novo PME

Aquidauana lança trabalhos para definir plano da educação até 2036

Publicidade

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

ÚLTIMAS

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Eventos climáticos

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo