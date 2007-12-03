Felipe Massa e Rafaella casam, em São Paulo

O casal Felipe Massa e Rafaella, enfim, disse o 'sim' na noite desta sexta-feira (30), na igreja Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo.

A noiva, como todas, chegou bem atrasada (às 21h), mas ninguém sentiu muito isso ao ver como ela estava linda em um modelo Dolce & Gabbana, tendo nas mãos um buquê de rosas vermelhas. A imprensa em peso a aguardava na porta da igreja e Rafaella não teve como fugir, ao contrário do noivo piloto de Fórmula 1, que entrou pelos fundos para driblar os fotógrafos.

Rafaella, então, entrou com pai Arnaldo, na igreja, toda decorada com rosas vermelhas e velas.



Entre os 800 convidados famosos, lá estavam o locutor da Globo, Galvão Bueno, com a mulher Desirée, os pilotos Rubens Barichello, Cacá Bueno, Jean Toddy e Xandy Negrão.

Após a cerimônia, o casal Massa recebeu os amigos na luxuosa Casa Fasano, no Itaim Bibi. A organização de todo o evento ficou por cota da noiva, já que Felipe Massa vive em Mônaco.