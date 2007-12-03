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MS supera os maiores produtores de cana do País

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 03/12/2007 às 09:35

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O ritmo do crescimento da área destinada a cultura de cana-de-açúcar no Estado de Mato Grosso do Sul, estimado em 26,8%, ou seja, saltando de 160 mil hectares para 202,8 mil, é o melhor resultado registrado entre os 7 maiores produtores do País. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (29), na pesquisa nacional da cultura 2007/08 realizada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conaba).


O levantamento da Conab revela que entre os estados de maior área plantada da cultura, o Mato Grosso do Sul teve o melhor desenho. Superando São Paulo, que terá ampliação de 11,9%, indo para 3,67 milhões de hectares, Paraná com alta de 26,6%, indo para 552 mil hectares, Minas Gerais com 21%, ampliando para 508,2 mil hectares, Alagoas com 9,3% e estimativa de 412 mil hectares, Pernambuco com 1,9% de ampliação e área 371,5 mil hectares e Goiás que deve cresce 20% indo para 281,8 mil hectares.


Segundo os dados, a média de Mato Grosso do Sul superou o ritmo previsto para o País, de 13%. A área destinada a cana salta de 6,16 milhões de hectares para 6,96 milhões. Já entre todos os estados brasileiros pesquisados, o resultado do Estado é o terceiro melhor, ficando atrás somente da Bahia onde a área terá ampliação de 52%, com indo de 70,7 mil hectares para 107,5 mil, e do Ceará, onde a cultura crescerá 40%, salto de 28,9 mil hectares para 40,4 mil hectares. As regiões, no entanto, não está listadas entre os maiores produtores brasileiros.


Mais álcool
O levantamento também aponta que a indústria brasileira vai esmagar 475,1 milhões de toneladas do produto, aumento de 10,6% sobre o período anterior. Isso corresponde a 86,4% da colheita total de 549,9 milhões toneladas do ciclo atual. Este número é recorde pela terceira safra consecutiva e 15,8% superior à passada. O crescimento deve-se à expectativa do mercado pela demanda de álcool na época do plantio.
Quanto a destinação para o setor sucroalcooleiro, 223,5 milhões toneladas vão para a fabricação de açúcar e 251,6 milhões de toneladas para a indústria do álcool hidratado (usado nas bombas dos postos) e anidro (que é misturado na gasolina). O desempenho revela alta 22,31% nesta destinação, enquanto a produção de açúcar registra queda de 0,14%. Do restante da produção nacional, 74,8 milhões de toneladas, serão destinadas para outros fins, como cachaça, rapadura, alimentação animal e semente.


Equilíbrio em MS
No Estado, o cenário aponta equilíbrio entre as destinações. A produção total de cana-de-açúcar do estado é estimada em 16,73 milhões de toneladas, com alta de 32%. Quanto a destinação na região, a produção de açúcar salta de 4,28 milhões de toneladas para 5,54 milhões de toneladas, com alta de 29,46%, e o álcool, acompanha a ampliação nacional, com alta na destinação de cana de 7,69 milhões de toneladas para 10,26 milhões de toneladas, alta de 33,42%.

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