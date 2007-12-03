Natália Guimarães participa de ensaio técnico na Sapucaí



A Miss Brasil Natália Guimarães, 22 anos, fez sua estréia na Marquês de Sapucaí na noite deste domingo, 2. Debaixo de uma chuva fina, Natália pisou pela primeira vez na avenida no ensaio técnico da Vila Isabel, escola da qual é madrinha de bateria.

Usando um vestido azul-e-turquesa com decote em v, a miss disse que ficou emocionada ao ver que os ritmistas usavam uma camiseta com o rosto dela estampado.

- "Não sabia. Foi uma surpresa para mim. Adorei a homenagem", disse Natália.

A Miss Brasil disse ainda estar se preparando para o dia do desfile com muita ginástica. "Estou malhando muito, subindo e descendo muita escada", disse a bela.

"No dia do desfile, vai ser uma mineirinha dando uma de carioca e se divertindo muito na avenida", completou.