Ana Paula Padrão é homenageada em cerimônia

Usando um belíssimo vestido vermelho, Ana Paula Padrão foi um dos destaques na entrega do prêmio As Mulheres Mais Influentes do Brasil, que ocorreu no Terraço Daslu, na noite de segunda-feira (3).

A jornalista, que comanda o programa SBT Realidade, no canal de Silvio Santos, foi extremamente simpática e posou para os fotógrafos na entrada do evento.

Cerca de 34 mil internautas votaram e escolheram as personalidades brilhantes deste ano. Dentre as categorias estavam: jornalismo, direitos humanos, judiciário, literatura, esporte, meio ambiente, política, recursos humanos, turismo, entre outros.