Ana Paula Padrão é homenageada em cerimônia

Usando um belíssimo vestido vermelho, Ana Paula Padrão foi um dos destaques na entrega do prêmio As Mulheres Mais Influentes do Brasil, que ocorreu no Terraço Daslu, na noite de segunda-feira (3).
A jornalista, que comanda o programa SBT Realidade, no canal de Silvio Santos, foi extremamente simpática e posou para os fotógrafos na entrada do evento.
Cerca de 34 mil internautas votaram e escolheram as personalidades brilhantes deste ano. Dentre as categorias estavam: jornalismo, direitos humanos, judiciário, literatura, esporte, meio ambiente, política, recursos humanos, turismo, entre outros.
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Prejuízo
Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender
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