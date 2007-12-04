Começa a seleção para o Big Brother Brasil 8

Quem mandou a fita para a TV Globo, para participar da oitava edição do BBB, já pode começar a se preparar. Segundo informações do Jornal O Globo, saiu a lista dos 150 escolhidos para a cadeira elétrica do Big Brother Brasil. Esta é a etapa da seleção dos candidatos para o realilty show, que é composta por entrevistas.

Ainda de acordo com o jornal, os selecionados ainda não foram chamados. São 28 pessoas de São Paulo (capital), 15 do interior, 20 do Rio, quatro de Sergipe. E outras pessoas do restante do Brasil.